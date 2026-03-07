МБА-МАИ одержала вторую победу кряду, уверенно обыграв «Бетсити Парму» в Единой лиге

В субботу, 7 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала «Бетсити Пару». Хозяева площадки одержали уверенную победу со счётом 78:66 (21:18; 24:20; 19:14; 14:14) над гостями из Перми.

Лучшим игроком матча в составе москвичей стал российский разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев — 14 очков, три подбора, пять передач, два перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+27».

У «Пармы» отличился российский центровой Александр Шашков — 19 очков, шесть подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».