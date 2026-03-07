Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
18:00 Мск
МБА-МАИ — «Бетсити Парма», результат матча 7 марта 2026, счет 78:66, Единая лига ВТБ – 2025/2026

МБА-МАИ одержала вторую победу кряду, уверенно обыграв «Бетсити Парму» в Единой лиге
Комментарии

В субботу, 7 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала «Бетсити Пару». Хозяева площадки одержали уверенную победу со счётом 78:66 (21:18; 24:20; 19:14; 14:14) над гостями из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 66
Бетсити Парма
Пермский край
МБА-МАИ: Балашов - 22, Савков - 17, Зайцев - 14, Исмаилов - 8, Платунов - 5, Певнев - 5, Комолов - 3, Зубков - 2, Личутин - 2, Барашков, Падиус
Бетсити Парма: Шашков - 19, Картер - 15, Сандерс - 14, Фирсов - 7, Захаров - 5, Адамс - 4, Ильницкий - 2, Свинин, Стафеев, Егоров

Лучшим игроком матча в составе москвичей стал российский разыгрывающий защитник Вячеслав Зайцев — 14 очков, три подбора, пять передач, два перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+27».

У «Пармы» отличился российский центровой Александр Шашков — 19 очков, шесть подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
