Тренер «Зенита» Радоньич высказался о центральном матче тура с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался о предстоящем центральном матче тура с УНИКСом, который начнётся в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уважаю УНИКС как соперника и их тренера. Это будет жёсткая игра. Нам нужно быть готовыми к очень контактной борьбе, вложить много энергии и быть максимально сосредоточенными. Все 40 минут нам нужно много работать и в защите, и в нападении, чтобы контролировать ритм игры. Очень важно будет правильно читать игру», — приводит слова Радоньича пресс-служба турнира.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.