«Уралмаш» обыграл «Автодор» с отрывом в 49 очков в гостевом матче Единой лиги

В Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 102:53 (33:7, 24:16, 15:17, 30:13).

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал форвард Даниил Коско, на счету которого 11 очков, пять подборов, одна передача и один перехват при коэффициенте полезности «+13».

В составе «Уралмаша» лучшую результативность показал центровой Тайрелл Нэльсон, набравший 16 очков. Также в его активе шесть подборов и три передачи при коэффициенте полезности «+24».