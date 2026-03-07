Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Автодор — Уралмаш, результат матча 7 марта 2026, счет 53:102, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Уралмаш» обыграл «Автодор» с отрывом в 49 очков в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

В Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 102:53 (33:7, 24:16, 15:17, 30:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
53 : 102
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал форвард Даниил Коско, на счету которого 11 очков, пять подборов, одна передача и один перехват при коэффициенте полезности «+13».

В составе «Уралмаша» лучшую результативность показал центровой Тайрелл Нэльсон, набравший 16 очков. Также в его активе шесть подборов и три передачи при коэффициенте полезности «+24».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android