Тимофей Рудовский попал в сборную новичков конференции America East

Российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за университет Брайанта, включён в сборную новичков конференции America East по итогам сезона NCAA. Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в социальных сетях.

За сезон Рудовский 24 раза набирал двузначное количество очков — это лучший показатель для первогодки в истории «Брайант Буллдогс».

За последнее время Тимофей провёл два результативных матча. В игре с Мэрилендским университетом Рудовский набрал 14 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

Во встрече с Технологическим университетом Нью-Джерси россиянин набрал 20 очков, совершил восемь подборов, две передачи, два перехвата и один блок-шот, а его команда одержала победу со счётом 69:52.