Главная Баскетбол Новости

УНИКС — Зенит, результат матча 7 марта 2026, счет 75:82, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» довёл серию побед до семи, обыграв УНИКС в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором казанский УНИКС принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25) в пользу гостей паркета.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Лопатин, Швед
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Воронцевич, Емченко, Шаманич

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал центровой Джален Рейнольдс, принёсший команде 20 очков. В его активе также 11 подборов и семь передач при коэффициенте полезности «+35».

В составе «Зенита» 17 очков, два подбора, пять передач и один перехват на свой счёт записал разыгрывающий Трент Фрейзер. Коэффициент его полезности составил «+18».

«Зенит» одержал седьмую победу кряду, в то время как УНИКС потерпел первое поражение за последние пять игр.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

