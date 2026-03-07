«Зенит» довёл серию побед до семи, обыграв УНИКС в гостевом матче Единой лиги

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором казанский УНИКС принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25) в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал центровой Джален Рейнольдс, принёсший команде 20 очков. В его активе также 11 подборов и семь передач при коэффициенте полезности «+35».

В составе «Зенита» 17 очков, два подбора, пять передач и один перехват на свой счёт записал разыгрывающий Трент Фрейзер. Коэффициент его полезности составил «+18».

«Зенит» одержал седьмую победу кряду, в то время как УНИКС потерпел первое поражение за последние пять игр.