Единая лига: результаты матчей 7 марта

В субботу, 7 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 7 марта:

МБА-МАИ — «Бетсити Парма» — 78:66;

«Автодор» — «Уралмаш» — 53:102;

УНИКС — «Зенит» — 75:82.

После 29 игр возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и четыре поражения. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 21 победа при девяти поражениях.