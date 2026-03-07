Скидки
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над «Пармой»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над «Пармой»
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над пермской «Бетсити Пармой» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 78:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 66
Бетсити Парма
Пермский край
МБА-МАИ: Балашов - 22, Савков - 17, Зайцев - 14, Исмаилов - 8, Платунов - 5, Певнев - 5, Комолов - 3, Зубков - 2, Личутин - 2, Барашков, Падиус
Бетсити Парма: Шашков - 19, Картер - 15, Сандерс - 14, Фирсов - 7, Захаров - 5, Адамс - 4, Ильницкий - 2, Свинин, Стафеев, Егоров

«У нас были некоторые опасения по части «больших» перед игрой, есть определённые проблемы с ротацией из-за травм, но, к счастью, эти опасения не подтвердились. Очень рад за [Сергея] Балашова, который провёл свой лучший матч в этом сезоне. Нельзя не отметить и [Андрея] Зубкова, который помог в защите в важные моменты. Очень нужная победа. Ребята работают, экватор сезона прошёл, и я рад, что опыт и концентрация приходят, а это то, чего нам не хватало на старте сезона», — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.

Комментарии
