Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над «Пармой»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над пермской «Бетсити Пармой» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 78:66.

«У нас были некоторые опасения по части «больших» перед игрой, есть определённые проблемы с ротацией из-за травм, но, к счастью, эти опасения не подтвердились. Очень рад за [Сергея] Балашова, который провёл свой лучший матч в этом сезоне. Нельзя не отметить и [Андрея] Зубкова, который помог в защите в важные моменты. Очень нужная победа. Ребята работают, экватор сезона прошёл, и я рад, что опыт и концентрация приходят, а это то, чего нам не хватало на старте сезона», — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.