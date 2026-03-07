Евгений Пашутин: МБА-МАИ победила абсолютно заслуженно. Мы оказались не готовы к контакту

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 78:66 в пользу московского клуба.

«В первой половине оказались не до конца готовы к контакту, который навязала МБА-МАИ. Не успевали на ногах, проиграли 10 подборов за 20 минут в нападении. В третьей четверти стали защищаться получше, но свои мячи не забили, потеряли ритм. Хочу отметить, что команда не сдалась и до последних секунд боролась. Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны её вернуть.

Старались короткими отрезками вводить [Террела] Картера и [Брендана] Адамса, которые пропустили, по сути, 10 дней. Плюс наши молодые должны тоже улучшать свою игру, быть готовыми к плотной и контактной борьбе. Впереди важные матчи, наша цель — бороться за четвёртое-пятое места в регулярке, и мы будем делать всё, чтобы этого добиться. Сегодня поздравляю МБА-МАИ с абсолютно заслуженной победой», — приводит слова Пашутина пресс-служба лиги.