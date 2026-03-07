Скидки
Евгений Пашутин: МБА-МАИ победила абсолютно заслуженно. Мы оказались не готовы к контакту

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 78:66 в пользу московского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 66
Бетсити Парма
Пермский край
МБА-МАИ: Балашов - 22, Савков - 17, Зайцев - 14, Исмаилов - 8, Платунов - 5, Певнев - 5, Комолов - 3, Зубков - 2, Личутин - 2, Барашков, Падиус
Бетсити Парма: Шашков - 19, Картер - 15, Сандерс - 14, Фирсов - 7, Захаров - 5, Адамс - 4, Ильницкий - 2, Свинин, Стафеев, Егоров

«В первой половине оказались не до конца готовы к контакту, который навязала МБА-МАИ. Не успевали на ногах, проиграли 10 подборов за 20 минут в нападении. В третьей четверти стали защищаться получше, но свои мячи не забили, потеряли ритм. Хочу отметить, что команда не сдалась и до последних секунд боролась. Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны её вернуть.

Старались короткими отрезками вводить [Террела] Картера и [Брендана] Адамса, которые пропустили, по сути, 10 дней. Плюс наши молодые должны тоже улучшать свою игру, быть готовыми к плотной и контактной борьбе. Впереди важные матчи, наша цель — бороться за четвёртое-пятое места в регулярке, и мы будем делать всё, чтобы этого добиться. Сегодня поздравляю МБА-МАИ с абсолютно заслуженной победой», — приводит слова Пашутина пресс-служба лиги.

