«Зенит» прервал 25-матчевую домашнюю победную серию УНИКСа в регулярках Единой лиги

Санкт-петербургский «Зенит» нанёс УНИКСу первое домашнее поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с 1 декабря 2024 года. Встреча в Казани завершилась со счётом 82:75 в пользу гостей.

Для казанцев это поражение стало первым на своей площадке в рамках регулярного сезона за более чем 15 месяцев. Предыдущее домашнее поражение в регулярке УНИКС потерпел 1 декабря 2024 года. Таким образом, победная серия команды в домашних матчах регулярных чемпионатов прервалась на отметке 25 игр.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после матча отметил, что соперник был сильнее и собраннее, а ключевым отрезком стала третья четверть, которую «Зенит» выиграл со счётом 31:13.