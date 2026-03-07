Перасович — о поражении УНИКСа от «Зенита»: причина — третья четверть

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча в Казани завершилась со счётом 82:75 в пользу гостей.

«Прежде всего, поздравляю «Зенит». Сегодня они сыграли намного лучше. Они были более сильной и собранной командой, чем мы. Причина нашего поражения — третья четверть, особенно её первые минуты, когда соперник выдал рывок 14:0. Мы пытались отыграться, но не смогли.

У нас ещё есть время, нам предстоит провести ещё много матчей. Нужно сделать выводы. Это нормально — не всегда получается обыгрывать «Зенит» — это нелегко», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.