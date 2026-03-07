Скидки
Перасович — о поражении УНИКСа от «Зенита»: причина — третья четверть

Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча в Казани завершилась со счётом 82:75 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 20, Брюэр - 15, Д. Кулагин - 14, Ли - 11, Лопатин - 5, Швед - 4, Бингэм - 3, Пьерр - 2, Беленицкий - 1, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов
Зенит: Роберсон - 21, Фрейзер - 17, Мун - 16, Шаманич - 7, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Емченко - 5, Узинский - 2, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв

«Прежде всего, поздравляю «Зенит». Сегодня они сыграли намного лучше. Они были более сильной и собранной командой, чем мы. Причина нашего поражения — третья четверть, особенно её первые минуты, когда соперник выдал рывок 14:0. Мы пытались отыграться, но не смогли.

У нас ещё есть время, нам предстоит провести ещё много матчей. Нужно сделать выводы. Это нормально — не всегда получается обыгрывать «Зенит» — это нелегко», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

