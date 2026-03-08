Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деян Радоньич прокомментировал победу «Зенита» над УНИКСом в гостевом матче Единой лиги

Деян Радоньич прокомментировал победу «Зенита» над УНИКСом в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу своей команды над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счётом 82:75 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 82
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 20, Брюэр - 15, Д. Кулагин - 14, Ли - 11, Лопатин - 5, Швед - 4, Бингэм - 3, Пьерр - 2, Беленицкий - 1, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов
Зенит: Роберсон - 21, Фрейзер - 17, Мун - 16, Шаманич - 7, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Емченко - 5, Узинский - 2, Воронцевич - 2, Щербенев, Карасёв

«Начало матча получилось для нас не очень хорошим. В первой и второй четвертях у нас были проблемы — слабая защита, много ошибок. В эти отрезки игра выглядела совсем иначе. Ключевой стала третья четверть. Мы показали хорошую защиту, атаковали и принимали правильные решения.

Самое важное для меня сейчас, чтобы команда сохранила этот настрой и качество игры в следующем матче.
Как получилось, что третья четверть прошла удачно, и мы добились преимущества в 19 очков? Не могу сказать, что эта десятиминутка была самой важной. Да, она изменила ход игры и стала ключевой, но с такой сильной командой, как УНИКС, невозможно выиграть матч, проведя хорошо всего одну четверть.

Хорошие моменты создавались по ходу всей игры: в первой, и во второй, и, что важно, в четвёртой четвертях были моменты, которые позволили нам контролировать матч», — приводит слова Радоньича пресс-служба лиги.

Материалы по теме
Серия УНИКСа — всё. «Зенит» был великолепен и сломил лучшую оборону за четверть
Серия УНИКСа — всё. «Зенит» был великолепен и сломил лучшую оборону за четверть
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android