Деян Радоньич прокомментировал победу «Зенита» над УНИКСом в гостевом матче Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу своей команды над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счётом 82:75 в пользу гостей.

«Начало матча получилось для нас не очень хорошим. В первой и второй четвертях у нас были проблемы — слабая защита, много ошибок. В эти отрезки игра выглядела совсем иначе. Ключевой стала третья четверть. Мы показали хорошую защиту, атаковали и принимали правильные решения.

Самое важное для меня сейчас, чтобы команда сохранила этот настрой и качество игры в следующем матче.

Как получилось, что третья четверть прошла удачно, и мы добились преимущества в 19 очков? Не могу сказать, что эта десятиминутка была самой важной. Да, она изменила ход игры и стала ключевой, но с такой сильной командой, как УНИКС, невозможно выиграть матч, проведя хорошо всего одну четверть.

Хорошие моменты создавались по ходу всей игры: в первой, и во второй, и, что важно, в четвёртой четвертях были моменты, которые позволили нам контролировать матч», — приводит слова Радоньича пресс-служба лиги.