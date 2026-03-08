НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Первый — Гилджес-Александер

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». Второе место сохраняет за собой центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. А разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем поднялся на третью строчку.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 8 марта:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

6. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

9. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).

10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).