Вембаньяма — об игре с «Клипперс»: думал, что потеряю сознание уже в первой четверти

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что победа над «Лос-Анджелес Клипперс», в которой его команда отыграла 25-очковое отставание, стала для него самым тяжёлым матчем в карьере.

Встреча завершилась со счётом 116:112 в пользу «Спёрс». Французский баскетболист оформил дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и одной передачи, а после финальной сирены не смог сдержать эмоций.

«Думал, что потеряю сознание уже в первой четверти от усталости. Это был, пожалуй, самый тяжёлый матч в моей жизни, даже если со стороны это было не заметно. Мы провели адскую игру вчера с самой физически хорошо подготовленной команды в лиге, а сегодня снова играли против такого же соперника. Я сейчас просто отключусь», — приводит слова Вембаньямы издание ESPN.