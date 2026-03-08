Скидки
Вембаньяма — об игре с «Клипперс»: думал, что потеряю сознание уже в первой четверти

Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что победа над «Лос-Анджелес Клипперс», в которой его команда отыграла 25-очковое отставание, стала для него самым тяжёлым матчем в карьере.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Шампани - 20, Фокс - 19, Васселл - 11, Джонсон - 10, Корнет - 10, Харпер - 8, Касл - 6, Брайант - 5, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Уотерс III
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Лопес - 26, Джонс - 12, Миллер - 11, Сандерс - 10, Матурин - 8, Батюм - 6, Джексон - 5, Данн - 4, Педулла, Богданович, Кристи, Вашингтон Мл., Омир

Встреча завершилась со счётом 116:112 в пользу «Спёрс». Французский баскетболист оформил дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и одной передачи, а после финальной сирены не смог сдержать эмоций.

«Думал, что потеряю сознание уже в первой четверти от усталости. Это был, пожалуй, самый тяжёлый матч в моей жизни, даже если со стороны это было не заметно. Мы провели адскую игру вчера с самой физически хорошо подготовленной команды в лиге, а сегодня снова играли против такого же соперника. Я сейчас просто отключусь», — приводит слова Вембаньямы издание ESPN.

