Тренер «Автодора» — о поражении от «Уралмаша»: мы не соответствовали уровню атлетизма
Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Саратове завершилась со счётом 102:53 в пользу гостей.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
53 : 102
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Беслач - 11, Коско - 11, Мотовилов - 9, Земский - 6, Вольхин - 5, Пранаускис - 4, Фёдоров - 4, Клименко - 3, Сущик, Евсеев, Ньюмэн, Яковлев
Уралмаш: Эллис - 20, Нэльсон - 16, Далтон - 13, Карданахишвили - 13, Петенев - 9, Новиков - 9, Нэвелс - 8, Пынько - 5, Даглас - 5, Ивлев - 2, Писклов - 2, Герасимов
«Сегодня всё было довольно ясно. Мы не соответствовали уровню атлетизма. Пытались менять ротацию, пробовали разные виды обороны, использовали все доступные нам возможности с тактической точки зрения. В итоге у нас буквально не было сил.
Нам необходимо извлечь урок из наших ошибок и всё проанализировать. Плохие и хорошие игры — часть сезона. Конечно, мы хотим и можем играть лучше. Продолжим работу и будем развиваться», — приводит слова Кулиша пресс-служба лиги.
