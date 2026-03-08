Тренер «Автодора» — о поражении от «Уралмаша»: мы не соответствовали уровню атлетизма

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Саратове завершилась со счётом 102:53 в пользу гостей.

«Сегодня всё было довольно ясно. Мы не соответствовали уровню атлетизма. Пытались менять ротацию, пробовали разные виды обороны, использовали все доступные нам возможности с тактической точки зрения. В итоге у нас буквально не было сил.

Нам необходимо извлечь урок из наших ошибок и всё проанализировать. Плохие и хорошие игры — часть сезона. Конечно, мы хотим и можем играть лучше. Продолжим работу и будем развиваться», — приводит слова Кулиша пресс-служба лиги.