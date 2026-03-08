Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Автодора» — о поражении от «Уралмаша»: мы не соответствовали уровню атлетизма

Тренер «Автодора» — о поражении от «Уралмаша»: мы не соответствовали уровню атлетизма
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Саратове завершилась со счётом 102:53 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
53 : 102
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Беслач - 11, Коско - 11, Мотовилов - 9, Земский - 6, Вольхин - 5, Пранаускис - 4, Фёдоров - 4, Клименко - 3, Сущик, Евсеев, Ньюмэн, Яковлев
Уралмаш: Эллис - 20, Нэльсон - 16, Далтон - 13, Карданахишвили - 13, Петенев - 9, Новиков - 9, Нэвелс - 8, Пынько - 5, Даглас - 5, Ивлев - 2, Писклов - 2, Герасимов

«Сегодня всё было довольно ясно. Мы не соответствовали уровню атлетизма. Пытались менять ротацию, пробовали разные виды обороны, использовали все доступные нам возможности с тактической точки зрения. В итоге у нас буквально не было сил.

Нам необходимо извлечь урок из наших ошибок и всё проанализировать. Плохие и хорошие игры — часть сезона. Конечно, мы хотим и можем играть лучше. Продолжим работу и будем развиваться», — приводит слова Кулиша пресс-служба лиги.

Сейчас читают:
«Уралмаш» обыграл «Автодор» с отрывом в 49 очков в гостевом матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android