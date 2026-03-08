Антон Юдин — о победе «Уралмаша» над «Автодором»: игра была решена в первой четверти

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал разгромную победу своей команды над «Автодором» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Саратове завершилась со счётом 102:53 в пользу гостей.

«В последних трёх играх мы страдали из-за реализации трёхочковых бросков. А сегодня начали игру с очень хорошим процентом. Ключом к игре стало то, что мы с очень хорошей энергией стали играть в командную защиту. Следствием этого стали наши дальние попадания. В принципе, я думаю, что в первой четверти игра была решена», — приводит слова Юдина пресс-служба лиги.

В первой четверти «Уралмаш» реализовал шесть из семи двухочковых, пять из пяти трехочковых и шесть из шести штрафных бросков, показав близкую к максимальной эффективность в атаке. Преимущество в «+26» предопределило ход матча.