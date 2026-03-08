«Миннесота» крупно проиграла «Орландо», несмотря на 34 очка Энтони Эдвардса

В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете «Таргет-центр» (Миннеаполис, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик». Гости выиграли встречу со счётом 119:92.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Десмонд Бейн, набравший 30 очков, а также совершивший три подбора и четыре передачи. У его партнёра по команде тяжёлого форварда

Паоло Банкеро дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. Также в его активе три передачи. У «Миннесоты» больше всех набрал американский защитник Энтони Эдвардс — 34 очка, три подбора и две передачи.

В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Лейкерс» 11 марта, а «Орландо» сыграет на выезде с «Милуоки Бакс» 9 марта.