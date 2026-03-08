Скидки
Миннесота Тимбервулвз — Орландо Мэджик, результат матча 2 марта 2026, счет 108:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Миннесота» крупно проиграла «Орландо», несмотря на 34 очка Энтони Эдвардса
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете «Таргет-центр» (Миннеаполис, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик». Гости выиграли встречу со счётом 119:92.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
92 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Рэндл - 14, Рид - 13, Гобер - 12, Хиланд - 9, Макдэниелс - 3, Досунму - 3, Филлипс - 2, Зикарски - 2, Дивинченцо, Шеннон, Инглс, Конли, Кларк
Орландо Мэджик: Бейн - 30, Банкеро - 25, Саггс - 14, Да Силва - 11, Картер - 10, Ховард - 9, Вагнер - 7, Картер - 6, Битадзе - 4, Кэйн - 3, Блэк, Пенда

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Десмонд Бейн, набравший 30 очков, а также совершивший три подбора и четыре передачи. У его партнёра по команде тяжёлого форварда
Паоло Банкеро дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. Также в его активе три передачи. У «Миннесоты» больше всех набрал американский защитник Энтони Эдвардс — 34 очка, три подбора и две передачи.

В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Лейкерс» 11 марта, а «Орландо» сыграет на выезде с «Милуоки Бакс» 9 марта.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
