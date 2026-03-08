«Бруклин» без Егора Дёмина прервал 10-матчевую серию поражений, одолев «Детройт»

В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете арены «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 107:105. Отметим, «Нетс» прервали 10-матчевую серию поражений.

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, который оформил дабл-дабл: 30 очков, сделал 13 подборов. Также в его активе одна результативная передача. Его партнёр по команде лёгкий форвард Зайари Уильямс набрал 23 очка. У «Детройта» два игрока оформили дабл-дабл: тяжёлый форвард Тобиас Харрис набрал 18 очков и 10 подборов, а на счету центрового Джейлена Дюрена 17 очков и 14 подборов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по решению тренерского штаба в целях восстановления после повреждения левой стопы.