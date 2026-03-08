Скидки
Баскетбол

Детройт Пистонс — Бруклин Нетс, результат матча 8 марта 2026, счет 105:107, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Егора Дёмина прервал 10-матчевую серию поражений, одолев «Детройт»
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете арены «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 107:105. Отметим, «Нетс» прервали 10-матчевую серию поражений.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Дюрен - 17, Робинсон - 15, Дженкинс - 11, Стюарт - 10, Сассер - 8, Хаертер - 8, Леверт - 7, Холланд - 6, Грин - 5, Рид, Ланир, Клинтман, Смит
Бруклин Нетс: Портер - 30, Уильямс - 23, Клауни - 16, Шарп - 13, Вульф - 8, Мэнн - 7, Агбаджи - 6, Клэкстон - 2, Траоре - 2, Майнотт, Нельсон, Уилсон, Сараф

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, который оформил дабл-дабл: 30 очков, сделал 13 подборов. Также в его активе одна результативная передача. Его партнёр по команде лёгкий форвард Зайари Уильямс набрал 23 очка. У «Детройта» два игрока оформили дабл-дабл: тяжёлый форвард Тобиас Харрис набрал 18 очков и 10 подборов, а на счету центрового Джейлена Дюрена 17 очков и 14 подборов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по решению тренерского штаба в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Почему Егор Дёмин сейчас не играет в НБА?
