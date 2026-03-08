Единая лига: расписание матчей 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 8 марта:

12:00 мск — «Енисей» — «Локомотив-Кубань».

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 21 победа и девять поражений в 30 играх.