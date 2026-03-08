Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 8 марта, календарь, таблица

НБА: результаты игр 8 марта
Комментарии

В ночь на 8 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей 8 марта:

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 105:107;
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:116;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:123;
«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 113:99;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:97.

Лидером Западной конференции после 60 матчей является «Оклахома-Сити Тандер», одержавшая 50 побед при 15 поражениях. Восток возглавляет «Детройт Пистонс» — 45 побед и 17 поражений в 62 играх.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока. Как им это удалось?
Видео
«Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока. Как им это удалось?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android