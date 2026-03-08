НБА: результаты игр 8 марта

В ночь на 8 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей 8 марта:

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 105:107;

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:116;

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:123;

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 113:99;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:97.

Лидером Западной конференции после 60 матчей является «Оклахома-Сити Тандер», одержавшая 50 побед при 15 поражениях. Восток возглавляет «Детройт Пистонс» — 45 побед и 17 поражений в 62 играх.