Енисей — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Томович заявил о готовности «Локо» взять реванш у «Енисея» за проигрыш в своём дебюте в ЕЛ

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который состоится в Красноярске в 12:00 мск сегодня, 8 марта.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моя первая игра в Единой лиге была против «Енисея», мы проиграли, но это было начало процесса по изменению, с тех пор сильно изменился и наш состав, и, хочется верить, содержание игры. Думаю, что после предыдущего матча с ЦСКА мы все как следует отдохнули, пришли в себя ментально и в плане физподготовки, и, надеюсь, покажем совсем другой уровень командного взаимодействия.

В полном составе мы провели две тренировки, и это должно дать результат. «Енисей» ‒ одна из лучших команд в лиге по подборам. В предыдущей игре нам это доставило много проблем, поэтому я нацеливаю команду на максимальную борьбу в «краске». Если мы покажем старание, мы сможем рассчитывать на нужный нам результат», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.

