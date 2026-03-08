Скидки
Енисей — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Сегодня (0)
Керр призвал изменить правила НБА из-за штрафных за фолы на Гилджес-Александере

Главный тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о правилах лиги касательно назначения штрафных бросков из-за Шей Гилджес-Александера после матча с «Оклахома-Сити Тандер» (97:104).

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Джо - 18, Уильямс - 13, Маккейн - 9, Уильямс - 9, Уиггинс - 9, Уоллес - 9, Дорт - 8, Барнхайзер - 2, Карузо, Сэндфорт, Топич
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 22, Подзиемски - 17, Грин - 16, Порзингис - 9, Спенсер - 9, Пэйтон II - 7, Крайер - 6, Уильямс - 4, Хорфорд - 4, Леонс - 3, Ричард, Муди, Мелтон, Пост

«Он невероятно умён и точно знает, как спровоцировать контакт, и всё это в рамках правил. У меня нет проблем с Шеем. У меня проблемы с правилами. Я просто считаю, что мы как лига слишком много позволяем в плане использования свободной руки. Мы почти не даём защите ничего сделать при опеке игрока с мячом. Если вы позволяете атакующему игроку толкаться свободной рукой, чтобы создать пространство, это очень усложняет жизнь защите, потому что ты не можешь подставить руку. Если ты подставляешь руку, все в лиге будут делать то же, что делает Шей и что делал Джеймс Харден, — они будут цепляться за твою руку — и это всё часть правил.

Честь и хвала всем отдельным игрокам, но как лиге нам нужно адаптироваться и как-то корректировать правила. Игроки год за годом пользуются правилами. Они умны и знают, что делают», — приводит слова Керра издание Basket News.

