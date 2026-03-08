Скидки
Енисей — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
12:00 Мск
MVP НБА Эмбиид — о новом сезоне Формулы-1: «Мерседес» — космический корабль, нелегальный
31-летний американский баскетболист камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции центрового, прокомментировал старт сезона Формулы-1, фанатом которой является.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Мерседес» — это космический корабль (нелегальный)… В «Феррари» по-прежнему работают те же стратеги… Максу [Ферстаппену] невесело… Это будет долгий год!!! По крайней мере, есть какие-то гонки», — написал Эмбиид в социальной сети Х.

Джоэл на драфте НБА 2014 года был выбран под третьим номером «Филадельфией». В 2023 году был признан самым ценным игроком (MVP) сезона.

