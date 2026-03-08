MVP НБА Эмбиид — о новом сезоне Формулы-1: «Мерседес» — космический корабль, нелегальный

31-летний американский баскетболист камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции центрового, прокомментировал старт сезона Формулы-1, фанатом которой является.

«Мерседес» — это космический корабль (нелегальный)… В «Феррари» по-прежнему работают те же стратеги… Максу [Ферстаппену] невесело… Это будет долгий год!!! По крайней мере, есть какие-то гонки», — написал Эмбиид в социальной сети Х.

Джоэл на драфте НБА 2014 года был выбран под третьим номером «Филадельфией». В 2023 году был признан самым ценным игроком (MVP) сезона.