Енисей — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
12:00 Мск
«Енисей» — «Локомотив-Кубань», результат матча 8 марта 2026, счет 85:86, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив» с разницей в 11 очков обыграл «Енисей» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 8 марта, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал «Локомотив Кубань». Хозяева площадки со счётом 80:91 (24:29; 18:23; 22:20; 16:19) уступили гостям из Краснодара.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 20, Коулмэн - 17, Тасич - 15, Сонько - 11, Евдокимов - 5, Долинин - 4, Артис - 3, Ведищев - 2, Ванин - 2, Касаткин - 1, Перевалов, Шлегель
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 15, Хантер - 15, Ищенко - 12, Мартин - 8, Квитковских - 7, Темиров - 5, Коновалов - 5, Мур - 3, Ведищев - 2, Попов, Шеянов

В составе красноярского клуба отличился российский центровой Егор Рыжов — 20 очков, шесть подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

Лучшим игроком матча стал российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, оформивший дабл-дабл — 12 очков, 15 подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+30».

