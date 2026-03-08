«Локомотив» с разницей в 11 очков обыграл «Енисей» в Единой лиге

В воскресенье, 8 марта, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал «Локомотив Кубань». Хозяева площадки со счётом 80:91 (24:29; 18:23; 22:20; 16:19) уступили гостям из Краснодара.

В составе красноярского клуба отличился российский центровой Егор Рыжов — 20 очков, шесть подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

Лучшим игроком матча стал российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, оформивший дабл-дабл — 12 очков, 15 подборов, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+30».