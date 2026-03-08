Скидки
Единая лига — 2025/2026: результаты на 8 марта, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 8 марта
Комментарии

В воскресенье, 8 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатом.

Единая лига. Результат матча 8 марта:

«Енисей» — «Локомотив-Кубань» — 80:91.

Эта победа стала для краснодарского клуба 20-й в нынешнем сезоне. В 31 матче у них 11 поражений, и в данный момент они занимают четвёртое место в турнирной таблице, уступая ЦСКА, УНИКСу и «Зениту». Красноярцы потерпели своё 18-е поражение в 30 матчах. «Енисей» восьмой в турнирной таблице и находится в зоне плей-офф.

