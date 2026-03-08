Скидки
Рик Карлайл — о Луке Дончиче: он станет MVP

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высоко оценил своего бывшего подопечного Луку Дончича, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это величайший игрок, которого мне доводилось тренировать. Он станет MVP.

Мне нужно быть осторожным с такими словами. Я тренировал Дирка Новицки — он в Зале славы, седьмой в списке лучших бомбардиров за всю историю, мы вместе выиграли чемпионат. Но Лука — это что-то совершенно особенное. Максимально особенный игрок. Просто с точки зрения всего, что он умеет делать на баскетбольной площадке. И у него ещё потрясающая харизма.

Покажите мне великого игрока, который не бывает упрямым и не злится из-за каких-то вещей, и я покажу вам человека, который не является великим игроком», — приводит слова Карлайла журналист Бенджамин Ройер в социальной сети Х.

