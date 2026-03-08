Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич — о поражении в матче с «Локо»: жаль, не удалось порадовать девушек

Тренер «Енисея» Арсич — о поражении в матче с «Локо»: жаль, не удалось порадовать девушек
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (80:91).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 20, Коулмэн - 17, Тасич - 15, Сонько - 11, Евдокимов - 5, Долинин - 4, Артис - 3, Ведищев - 2, Ванин - 2, Касаткин - 1, Перевалов, Шлегель
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 15, Хантер - 15, Ищенко - 12, Мартин - 8, Квитковских - 7, Темиров - 5, Коновалов - 5, Мур - 3, Ведищев - 2, Попов, Шеянов

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой – сегодня они показали настоящую командную защиту. Видно, что несколько игроков соперника потеряли игровой ритм из-за травм и событий, которые произошли неделю назад. Меня расстраивает, что мы не играем с должной энергией. Нелегко противостоять команде более высокого класса, но при поддержке болельщиков мы должны показывать свой максимум.

В первой половине мы были далеки от своей лучшей игры. После перерыва стали лучше действовать в защите, но не реализовали открытые броски, допустили ошибки в контратаках, и соперник нас за это наказал. Очень жаль, что не удалось порадовать всех девушек на трибунах победой. Надеюсь, следующая игра будет лучше», — сказал Арсич на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Серия УНИКСа — всё. «Зенит» был великолепен и сломил лучшую оборону за четверть
Серия УНИКСа — всё. «Зенит» был великолепен и сломил лучшую оборону за четверть
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android