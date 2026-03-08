Тренер «Енисея» Арсич — о поражении в матче с «Локо»: жаль, не удалось порадовать девушек

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом-Кубань» (80:91).

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой – сегодня они показали настоящую командную защиту. Видно, что несколько игроков соперника потеряли игровой ритм из-за травм и событий, которые произошли неделю назад. Меня расстраивает, что мы не играем с должной энергией. Нелегко противостоять команде более высокого класса, но при поддержке болельщиков мы должны показывать свой максимум.

В первой половине мы были далеки от своей лучшей игры. После перерыва стали лучше действовать в защите, но не реализовали открытые броски, допустили ошибки в контратаках, и соперник нас за это наказал. Очень жаль, что не удалось порадовать всех девушек на трибунах победой. Надеюсь, следующая игра будет лучше», — сказал Арсич на пресс-конференции после матча.