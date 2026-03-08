«Я за это благодарен». Никола Йокич признался, что начал ходить в бары в 10 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс», серб Никола Йокич признался, что начать ходить в питейные заведения в 10 лет.

«Я ходил в паб со своим отцом, когда мне было 10 лет… Сейчас это может звучать плохо, но я благодарен за это… Я выучил песни, научился себя вести и заказывать напитки. Мой отец никогда не бил стаканы. Я же делал это много раз», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА американец Дрэймонд Грин объяснил, почему считает Йокича самым психологически устойчивым игроком в лиге.

