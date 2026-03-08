«Казань просела». Елевич объяснил победу «Зенита» в матче с УНИКСом

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал победу «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги с УНИКСом (82:75), состоявшемся 7 марта в Казани.

«Все мы с нетерпением ждали этот матч между УНИКСом и «Зенитом», но на данный момент Казань всё-таки немножко просела. То есть не было той свежести, которая была у них раньше. Хотя это не отражается на турнирной таблице, потому что ЦСКА и УНИКС далеко оторвались от третьего и четвёртого мест. Так что эта игра для турнирной таблицы ничего конкретного не дала.

Хочу отметить у «Зенита» активную игру в защите в третьей четверти, которую они выиграли 31:13. И здесь большая заслуга игроков, которые не давали возможности сопернику провести продуктивную атаку – всё время страховали от ближнего, из-за чего практически все игроки УНИКСа бросали с сопротивлением. Очень хочу отметить Жбанова, который активно играет и второй сезон подряд проявляет себя с наилучшей стороны именно как игрок защитного плана. Он всегда держит лидеров, которым не даёт возможности включиться в игру. С ним очень трудно бороться именно один в один, потому что он везде успевает. Ну и, конечно, меня порадовал Ксавьер Мун, который давно не играл, вышел и сделал результат – 16 очков и семь передач. Здесь также отмечу Андре Роберсона, у которого 27 очков, семь подборов и две передачи. Среди казанцев на своём уровне сыграл Рейнольдс, но провалил игру Бингем, который, в принципе, каждый матч набирает около 20 очков, делает много подборов. Но в этот раз всего три очка и пять подборов. Думаю, что в совокупности план «Зенита» сработал именно в третьей четверти. И в четвёртой Казани было очень тяжело догнать, хотя они предприняли эту попытку.

Но исход чемпионата, конечно, будет решаться после того, когда определится четвёрка, которая попадёт в полуфиналы. Я уже говорил, что наша лига идёт где-то на втором месте после испанской, потому что у нас есть очень сильные команды. Думаю, к ним и «Парму», и МБА-МАИ можно отнести – это команды, которые мне очень нравятся и показывают хороший баскетбол. Поэтому подождём до финальной серии, когда будет плей-офф и когда мы увидим, кто же всё-таки попадёт в финал и поборется за первое-второе места в Лиге ВТБ», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.