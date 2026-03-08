Скидки
Эдвардс ответил, как отреагировал на то, что Карри вошёл в число стартеров Матча звёзд НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, как отнёсся к тому, что четырёхкратный чемпион лиги и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вошёл в число стартеров Матча всех звёзд НБА – 2026, а он – нет.

«Это, на самом деле, не имеет значения, чуваки. Это Стефен Карри – величайший разыгрывающий в истории. Я не парюсь», — сказал Эдвардс в эфире NBC.

Стефену Карри 37 лет. Американец дебютировал в НБА в 2009 году, будучи выбранным под седьмым номером драфта. Является рекордсменом лиги по числу реализованных трёхочковых бросков.

