Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс, результат матча 8 марта 2026 года, счет 98:109, НБА 2025/2026

«Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА
Комментарии

В Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Победу со счётом 109:98 (36:26, 21:10, 30:33, 23:29) одержал «Бостон».

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 24, Харден - 19, Тайсон - 8, Уэйд - 7, Меррилл - 5, Брайант - 3, Шрёдер - 2, Портер, Эллис, Энаруна, Нэнс, Томлин
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 20, Притчард - 18, Шейерман - 16, Хозер - 15, Гарза - 7, Уайт - 6, Кета - 4, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Уильямс

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джейлен Браун, на его счету 23 очка. Ещё 20 очков на свой счёт записал Джейсон Тейтум. В составе «Кливленда» отличился американский защитник Донован Митчелл, набравший 30 очков.

Свой следующий матч «Кливленд» проведёт 10 марта и встретится с «Филадельфией Сиксерс», начало – в 2:00 мск. «Бостон» 11 марта сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», начало матча – в 3:00 мск.

Материалы по теме
Защитник «Бостона» Уайт оценил игру Тейтума после разрыва ахиллова сухожилия
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android