«Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА

В Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Победу со счётом 109:98 (36:26, 21:10, 30:33, 23:29) одержал «Бостон».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джейлен Браун, на его счету 23 очка. Ещё 20 очков на свой счёт записал Джейсон Тейтум. В составе «Кливленда» отличился американский защитник Донован Митчелл, набравший 30 очков.

Свой следующий матч «Кливленд» проведёт 10 марта и встретится с «Филадельфией Сиксерс», начало – в 2:00 мск. «Бостон» 11 марта сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», начало матча – в 3:00 мск.