«Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА
В Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Победу со счётом 109:98 (36:26, 21:10, 30:33, 23:29) одержал «Бостон».
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 24, Харден - 19, Тайсон - 8, Уэйд - 7, Меррилл - 5, Брайант - 3, Шрёдер - 2, Портер, Эллис, Энаруна, Нэнс, Томлин
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 20, Притчард - 18, Шейерман - 16, Хозер - 15, Гарза - 7, Уайт - 6, Кета - 4, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Уильямс
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джейлен Браун, на его счету 23 очка. Ещё 20 очков на свой счёт записал Джейсон Тейтум. В составе «Кливленда» отличился американский защитник Донован Митчелл, набравший 30 очков.
Свой следующий матч «Кливленд» проведёт 10 марта и встретится с «Филадельфией Сиксерс», начало – в 2:00 мск. «Бостон» 11 марта сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», начало матча – в 3:00 мск.
