Джа Морант отреагировал на обмен Джарена Джексона в «Юту Джаз»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал обмен двукратного участника Матча всех звёзд форварда Джарена Джексона в «Юту Джаз», о котором стало известно в начале февраля.

«Мне это не понравилось, но таков бизнес. Поэтому как я ему и сказал: он уже восемь лет в лиге, так что пусть и дальше остаётся профессионалом», – сказал Морант в интервью The Memphis Commercial Appeal.

Джарену Джексону 26 лет. Американец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2018 году, будучи выбранным под четвёртым номером драфта.

