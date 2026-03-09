60 очков Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» с дабл-даблом Таунса

В ночь с 5 на 6 марта мск на паркете «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 110:97.

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич — на его счету 35 очков, восемь подборов и четыре ассиста. Его партнёр по команде американский защитник Остин Ривз набрал 25 очков при четырёх подборах и пяти передачах.

У «Никс» больше всех результативных действий с дабл-даблом в активе доминиканского центрового Карла-Энтони Таунса — 25 очков, 16 подборов и две результативных передачи. Звёздный разыгрывающий команды из Нью-Йорка Джейлен Брансон завершил встречу с 24 очками.

Отметим, 41-летний звёздный лёгкий форвард калифорнийской команды Леброн Джеймс участия в матче не принимал.