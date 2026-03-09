«Майами» неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт». Владислав Голдин совершил 2 подбора

В ночь с 8 на 9 марта мск на паркете «Касейя Центр» в Майами (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Детройт Пистонс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 121:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем, который оформил дабл-дабл: 26 очков и 10 ассистов. Также в его активе один подбор. У «Майами» больше всех очков (25) набрал защитник Тайлер Хирроу.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин принял участие в матче. Он сыграл лишь 2 минуты и восемь секунд. За данный отрезок он совершил два подбора (оба в защите). Его показатель полезности в матче — «-5». Также в активе россиянина одна потеря.