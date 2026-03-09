Скидки
Майами Хит — Детройт Пистонс, результат матча 9 марта 2026, счет 121:110, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Майами» неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт». Владислав Голдин совершил 2 подбора
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта мск на паркете «Касейя Центр» в Майами (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Детройт Пистонс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 121:110.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Хирроу - 25, Адебайо - 24, Жакез-мл. - 19, Уэр - 12, Якуционис - 12, Ларссон - 10, Митчелл - 8, Смит - 7, Гарднер - 4, Килс, Голдин
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Дюрен - 24, Стюарт - 14, Рид - 10, Харрис - 9, Грин - 6, Холланд - 5, Дженкинс - 4, Хаертер - 4, Клинтман - 3, Робинсон - 3, Сассер - 2, Ланир, Смит

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем, который оформил дабл-дабл: 26 очков и 10 ассистов. Также в его активе один подбор. У «Майами» больше всех очков (25) набрал защитник Тайлер Хирроу.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин принял участие в матче. Он сыграл лишь 2 минуты и восемь секунд. За данный отрезок он совершил два подбора (оба в защите). Его показатель полезности в матче — «-5». Также в активе россиянина одна потеря.

