29 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Хьюстон» в НБА. У Дюранта — 23 очка

В ночь с 8 на 9 марта мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 145:120.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого 29 очков, восемь подборов и одна передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился звезда команды американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, у которого 23 очка, пять подборов и четыре ассиста.

В следующем матче «Спёрс» примут «Бостон Селтикс», а «Рокетс» сыграют на своей площадке с «Торонто Рэпторс». Обе встречи состоятся 11 марта.