Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Хьюстон Рокетс, результат матча 9 марта 2025, счёт 145:120, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Леброн

29 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Хьюстон» в НБА. У Дюранта — 23 очка
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» (Сан-Антонио, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 145:120.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
145 : 120
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Касл - 23, Джонсон - 20, Фокс - 20, Харпер - 19, Шампани - 11, Брайант - 7, Васселл - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Уотерс III - 3, Корнет - 2, Бийомбо
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Дюрант - 23, Смит II - 17, Шеппард - 17, Шенгюн - 16, Финни-Смит - 8, Грин - 7, Холидей - 5, Исон - 2, Капела - 2, Окоги, Кроуфорд

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого 29 очков, восемь подборов и одна передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился звезда команды американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, у которого 23 очка, пять подборов и четыре ассиста.

В следующем матче «Спёрс» примут «Бостон Селтикс», а «Рокетс» сыграют на своей площадке с «Торонто Рэпторс». Обе встречи состоятся 11 марта.

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
«Майами» неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт». Владислав Голдин совершил 2 подбора
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android