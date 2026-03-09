Егор Дёмин пропустит пятый матч подряд в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не примет участия в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Мемфис Гриззлиз». Имя спортсмена числится в официальном отчёте лиги по травмам игроков.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, россиянин не сыграет в пятом матче подряд. Ранее сообщалось, что Дёмин получает дополнительный отдых с целью профилактики летней травмы левой стопы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Егор к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

