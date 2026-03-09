Скидки
Егор Дёмин пропустит пятый матч подряд в НБА

Егор Дёмин пропустит пятый матч подряд в НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не примет участия в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Мемфис Гриззлиз». Имя спортсмена числится в официальном отчёте лиги по травмам игроков.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, россиянин не сыграет в пятом матче подряд. Ранее сообщалось, что Дёмин получает дополнительный отдых с целью профилактики летней травмы левой стопы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Егор к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

«Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока. Как им это удалось?
Видео
«Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока. Как им это удалось?
Почему Егор Дёмин сейчас не играет в НБА? Почему Егор Дёмин сейчас не играет в НБА?

