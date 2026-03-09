Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 9 марта, календарь, таблица

НБА: результаты игр 9 марта
Комментарии

В ночь на 9 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей 9 марта:

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 121:110;
«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 122:92;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 138:118;
«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 91:130;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 145:120;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Индиана Пэйсерс» — 131:111;
«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 126:110;
«Финикс Санз» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:99.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
