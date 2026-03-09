Никола Йокич ответил, может ли представить себя выступающим за другой клуб НБА

31-летний сербский баскетболист и чемпион НБА Никола Йокич, выступающий за клуб «Денвер Наггетс», ответил, представляет ли себя игроком другого коллектива лиги.

«Я бы не хотел этого представлять. Даже если мы никогда больше ничего не выиграем, титул чемпиона значит для меня больше, чем что-либо другое. Я действительно обрёл здесь покой. Здесь родились двое моих детей. Здесь есть всё.

Мир, дом, я нашёл здесь свою жизнь. И мне нравится жить здесь. Не чувствую необходимости, у меня нет стремления к этому. Мы здесь что-то построили, вместе как команда», — приводит слова Йокича аккаунт DNVR_Nuggets в социальной сети Х.