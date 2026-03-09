Лидер «Филадельфии» Макси выбыл из-за столкновения с партнёром по команде — Reuters
25-летний американский баскетболист Тайриз Макси, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, выбыл на несколько игр из-за растяжения, полученного в матче с «Атлантой Хоукс» (116:125), сообщили в Reuters.
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 116
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Джонсон - 35, Александер-Уолкер - 24, Макколлум - 17, Дэниэлс - 15, Оконгву - 10, Рисашер - 8, Кисперт - 7, Ландейл - 7, Гуйе - 2, Уоллес, Винсент, Хилд, Хьюстан, Колоко
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Граймс - 26, Убре - 24, Уотфорд - 10, Уокер - 9, Пэйн - 6, Барлоу - 4, Бона - 4, Драммонд - 2, Лоури, Эдвардс, Терри, Боучэмп, Мартин
Макси получил травму в последние минуты матча с «Атлантой», когда столкнулся с товарищем по команде Адемом Боной, когда пытался перехватить мяч. Он тут же схватился за правую руку. Теперь игрок проходит дополнительные обследования и точно пропустит ближайшие два матча клуба — с «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз».
