Лидер «Филадельфии» Макси выбыл из-за столкновения с партнёром по команде — Reuters

25-летний американский баскетболист Тайриз Макси, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, выбыл на несколько игр из-за растяжения, полученного в матче с «Атлантой Хоукс» (116:125), сообщили в Reuters.

Макси получил травму в последние минуты матча с «Атлантой», когда столкнулся с товарищем по команде Адемом Боной, когда пытался перехватить мяч. Он тут же схватился за правую руку. Теперь игрок проходит дополнительные обследования и точно пропустит ближайшие два матча клуба — с «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз».