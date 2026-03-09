Никола Йокич: рад, что завершу карьеру раньше, чем Вембаньяма возглавит лигу

31-летний сербский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за клуб «Денвер Наггетс» на позиции центрового, высказался о 22-летнем французе Викторе Вембаньяме из «Сан-Антонио Спёрс».

«Он меняет баскетбол. Я рад, вероятно, завершу карьеру до того, как Вемби захватит всю лигу», — приводит слова Йокича аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

3 июня 2023 года «Сан-Антонио Спёрс» выбрал Вембаньяму под первым пиком на драфте НБА, благодаря чему Виктор стал первым французским игроком, которого выбрали под первым номером. В 2024-м спортсмен стал лучшим новичком, а в 2025-м и 2026-м принимал участие в Матче звёзд.