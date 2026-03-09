Чемпион НБА Миллз подписал контракт с испанским «Тенерифе»

37-летний австралийский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Миллз, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал контракт с «Тенерифе», о чём сообщила пресс-служба испанского клуба.

Контракт с игроком подписан до конца нынешнего сезона-2025/2026.

На счету Патрика более 1 000 игр в НБА, в которую он попал в 2009 году через драфт, когда «Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрал его под 55-м номером. За свою карьеру в НБА он выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сан-Антонио Спёрс», «Бруклин Нетс», «Атланта Хоукс», «Майами Хит», «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс».

А в составе «Сан-Антонио» стал чемпионом в 2014 году, где набирал в среднем 10,2 очка за игру и реализуя 42% бросков с трёхочковой дистанции.