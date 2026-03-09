Скидки
Деян Радоньич подвёл итоги первого месяца работы в «Зените»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич подвёл итоги первого месяца работы в санкт-петербургской команде.

— Это немного отличается от всего, что было раньше. Насколько вы довольны первым месяцем работы? У «Зенита» как у клуба большие амбиции, как и у всех команд, которые вы тренировали ранее. Как воспринимаете эту новую для себя среду?
— Прежде всего нужно сказать, что мы довольно быстро договорились о совместной работе. Впечатления хорошие — на каждом шагу чувствуется, что у клуба высокие амбиции. Я здесь уже месяц, как вы сказали. Сразу после моего приезда у нас был очень плотный график — три игры за семь дней. Сейчас стараемся во время тренировочного процесса подготовиться как можно лучше. При этом у нас были проблемы с отсутствием игроков и травмами. Ждём возвращения всех травмированных. Мы также рассчитываем на нашего нового игрока Исмаэля Бако, а также на Джонни Джузэнга, который перешёл из НБА. Когда вся команда соберётся вместе, картина станет гораздо яснее. Наша цель — подойти к плей-офф полностью готовыми, — приводит слова Радоньича Basketball Sphere.

