Главный тренер «Зенита» предположил, почему легионеры выбирают ЕЛ в отсутствие Евролиги

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич объяснил, почему сильные иностранные баскетболисты продолжают переходить в клубы Единой лиги ВТБ, несмотря на неучастие российских команд в Евролиге. Сербский специалист отметил, что клубы сумели сохранить высокий уровень организации и собрать конкурентоспособные составы, что по-прежнему привлекает легионеров.

— Несмотря на отсутствие Евролиги, многие американские и высококлассные игроки всё равно выбирают Единую лигу ВТБ. Как вы это объясняете?

— Российские клубы были лишены возможности играть в европейских турнирах. Было ощущение, что они быстро вернутся и снова будут на прежнем уровне. Здесь все мотивированы поддерживать высокий уровень качества, нужно сказать, что клубы проделали большую работу, чтобы собрать сильные составы и пригласить качественных легионеров. Один из таких примеров — УНИКС, у которого отличный состав. Тренер Велимир Перасович работает там уже долгое время, что тоже говорит о качестве работы. Когда российские команды вернутся в европейские турниры, уверен, они сделают ещё один большой шаг вперёд. Нужно отдать должное людям здесь за ту работу, которую они делают, даже без участия в европейских соревнованиях, – приводит слова Радоньича Basketball Sphere.

