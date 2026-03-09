Единая лига объявила символическую пятёрку новой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов новой игровой недели сезона-2025/2026.

Символическая пятёрка Единой лиги на 9 марта:

1. Мело Тримбл, ЦСКА.

2. Андре Роберсон, «Зенит».

3. Всеволод Ищенко, «Локомотив-Кубань».

4. Октавиус Эллис, «Уралмаш».

5. Вячеслав Зайцев, МБА-МАИ.

После 29 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (27 побед при двух поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 25 побед и четыре поражения. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (21 победа и девять поражений в 30 матчах).