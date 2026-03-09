Одноклубник Дёмина Портер заявил, что Никола Йокич лучше Майкла Джордана

27-летний американский форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Портер, выступающий за команду «Бруклин Нетс», высказался о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, коснувшись величия серба.

«Я хочу сказать, что Никола Йокич — лучший игрок, которого я когда-либо видел. Из того, что я наблюдал изо дня в день, я не видел никого более доминирующего, чем Никола. Люди скажут, что лучший в истории — Майкл Джордан, просто чтобы согласиться с остальными, так как многие видели его игры только на записях», — сказал Портер на YouTube-канале Emily Austin Network.

Портер играл с Йокичем за «Наггетс» и в 2023-м стал чемпионом.