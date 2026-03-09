Скидки
«Он тоже сумасшедший». Инглс — о возможностях тренера Ясикявичюса в НБА

Комментарии

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джо Инглс заявил, что не сомневается в способности бывшего тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса работать в НБА, но сомневается, что хотел бы играть под его руководством.

Австралиец выступал вместе с литовским специалистом в «Барселоне» в сезоне-2012/2013 и сохранил с ним дружеские отношения.

«Думаю, он мог бы тренировать в НБА. Уверен, у него уже были возможности. Я не удивлюсь, если он от них отказался, чтобы остаться там, где ему нравится быть главным тренером, где он доказал, что он великий главный тренер. Но не думаю, что я стал бы у него играть, потому что он тоже сумасшедший (смеётся). Мы были партнёрами в «Барселоне», и я до сих пор слежу за «Фенербахче» ради него, вижу его мастерство, то, как они играют», — приводит слова Инглса издание Mundo Deportivo.

Имя Ясикявичюса ранее связывали с НБА: в 2019 году он рассматривался как кандидат на пост главного тренера «Мемфис Гриззлиз», а в 2023 году клуб предлагал ему стать ассистентом. Сейчас 50-летний специалист возглавляет турецкий «Фенербахче».

