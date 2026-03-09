Радоньич — об уровне Единой лиги ВТБ: российские команды были среди лучших в Европе

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич сравнил уровень российских команд в Единой лиге ВТБ с тем временем, когда они выступали в европейских турнирах. 54-летний черногорский специалист возглавил петербургский клуб в феврале 2026 года. Ранее он тренировал «Будучность», «Црвену Звезду», «Баварию», «Панатинаикос» и «Бахчешехир».

— Чем отличается подготовка к российским командам сейчас, в Единой лиге ВТБ, по сравнению с тем временем, когда до отстранения они играли в европейских турнирах? Замечаете ли вы разницу в уровне команд или отдельных игроков?

— Нужно сказать, что раньше из-за уровня соревнований многое было иначе. Мы играли в Евролиге, где российские клубы были среди лучших. Все знают, каких успехов добился ЦСКА в Евролиге. «Зенит» тоже показывал высокий уровень, и при других обстоятельствах результаты могли бы быть фантастическими. То же самое касается УНИКСа. Российские команды были среди лучших в Европе, а сейчас они выступают только в Единой лиге ВТБ.

Мы провели пока только шесть игр (интервью записано 1 марта 2026 года. — Прим. «Чемпионата»), и мне нужно больше времени, чтобы лучше узнать все команды и дать более подробный анализ. Лига ВТБ отлично организована, все команды хорошо готовы физически, игра идёт в обе стороны. Но для более конкретных выводов пока ещё рано. Я посмотрел много матчей, но одно дело смотреть по телевизору, и совсем другое — играть против этих команд на площадке, — заявил Радоньич в интервью для Basketball Sphere.