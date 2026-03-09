Майкл Джордан: термин GOAT для меня не существует

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан высказался о дискуссиях относительно лучшего баскетболиста в истории и о своём отношении к наследию Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

«Для меня термин «Величайший из всех времён» (GOAT) ничего не значит. Я никогда не придавал этому значения, для меня этого понятия просто не существует. Мы проложили путь для Коби и Леброна. Красота баскетбола в том, что каждое новое поколение игроков развивает игру дальше, опираясь на достижения предшественников. Но нельзя использовать это против тех, кто научил тебя игре и у кого ты учился.

Я бы с удовольствием сыграл против Леброна и Коби в свои лучшие годы, но нам этого никогда не узнать. Сама по себе эта идея [величайшего] порождает неприязнь. У меня нет неприязни к современным игрокам, но я знаю, что у некоторых ветеранов она возникает из-за того, что их вклад в баскетбол оказался забыт.

Я считаю, что у Леброна невероятная карьера. Я восхищаюсь тем, чего он добился. Как и Коби, и Кевин Дюрант, и все эти ребята. Я думаю, они колоссально обогатили игру и вывели её на новый уровень», — заявил Джордан в эфире NBA on NBC.