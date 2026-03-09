Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Джордан: термин GOAT для меня не существует

Майкл Джордан: термин GOAT для меня не существует
Комментарии

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан высказался о дискуссиях относительно лучшего баскетболиста в истории и о своём отношении к наследию Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

«Для меня термин «Величайший из всех времён» (GOAT) ничего не значит. Я никогда не придавал этому значения, для меня этого понятия просто не существует. Мы проложили путь для Коби и Леброна. Красота баскетбола в том, что каждое новое поколение игроков развивает игру дальше, опираясь на достижения предшественников. Но нельзя использовать это против тех, кто научил тебя игре и у кого ты учился.

Я бы с удовольствием сыграл против Леброна и Коби в свои лучшие годы, но нам этого никогда не узнать. Сама по себе эта идея [величайшего] порождает неприязнь. У меня нет неприязни к современным игрокам, но я знаю, что у некоторых ветеранов она возникает из-за того, что их вклад в баскетбол оказался забыт.

Я считаю, что у Леброна невероятная карьера. Я восхищаюсь тем, чего он добился. Как и Коби, и Кевин Дюрант, и все эти ребята. Я думаю, они колоссально обогатили игру и вывели её на новый уровень», — заявил Джордан в эфире NBA on NBC.

Сейчас читают:
Майкл Джордан выбрал наследника? Кому легенда НБА передаёт свои секреты
Майкл Джордан выбрал наследника? Кому легенда НБА передаёт свои секреты
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android