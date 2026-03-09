Тренер «Бруклина» — о сроках возвращения Дёмина: никаких временных рамок нет

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал ситуацию с травмой разыгрывающего команды Егора Дёмина. Россиянин пропустил пятый матч подряд из-за рецидива повреждения подошвенной фасции.

«Никаких временных рамок нет. Он борется с подошвенным фасциитом. В последнее время боль усилилась. Мы проявляем осторожность и пытаемся понять, как лучше действовать дальше», — приводит слова Фернандеса издание Clutch Points.

В текущем сезоне Дёмин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи. Он занимает второе место по проценту попадания трёхочковых среди 15 новичков, совершивших более 150 попыток, уступая только Кону Нуппелю (44,0%). Однако после перерыва на Матч всех звёзд показатели россиянина снизились. В последних шести матчах он набирал в среднем 6,6 очка, реализуя 32,6% бросков с игры и 27,6% из-за дуги.