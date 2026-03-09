Единая лига представила лучшие моменты очередной игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов очередной игровой недели сезона-2025/2026. Видео доступно на официальных ресурсах лиги.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира во «ВКонтакте».

В десятку вошли результативные действия новоиспечённого центрового Алена Хаджибеговича из «Локомотива-Кубань», центровых Террелла Картера («Бетсити Парма») и Джалена Рейнольдса (УНИКС), бросок разыгрывающего «Зенита» Трента Фрейзера, а также блок-шот Вячеслава Зайцева, который выступает на позиции разыгрывающего за МБА-МАИ.

Видео. Достижения сборных России по баскетболу: