Грин — фанатам «Уорриорз», желающим его обмена: стопроцентные вечные неудачники

Грин — фанатам «Уорриорз», желающим его обмена: стопроцентные вечные неудачники
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин жёстко ответил болельщикам, которые хотели бы видеть его обмен в другую команду.

«Настоящим фанатам «Уорриорз», которые так не считают, спасибо. А те из вас, кто так думает, — вы были неудачниками до того, как я сюда попал. Хладнокровные, стопроцентные вечные неудачники! Если вы так говорите, для меня это логично. Вы никогда не были на нашем месте.

Стефен Карри — главный. В этом мире нет человека, который чувствовал бы это сильнее, чем я. Но у Майкла Джордана был Скотти Пиппен. У MJ был Деннис Родман. Я никогда не буду Стивом Джобсом. Это Стефен Карри. Но я могу с гордостью сказать: эта штука не была бы построена без меня», — приводит слова Грина издание Basketball News.

По информации ESPN, «Лос-Анджелес Лейкерс» и Грин проявляли взаимный интерес, если бы он был включён в сделку по обмену Янниса Адетокунбо до дедлайна 5 февраля.

